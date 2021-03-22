المشهد اليمني الأول

أقرت لجنة الإفراج الشرطي بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة رئيس نيابة الاستئناف رئيس اللجنة القاضي عبدالعظيم الردمي، الإفراج عن تسعة سجناء. واستعرضت اللجنة كشوفات السجناء وتقارير وشهادات مكتب الشؤون الاجتماعية والاصلاحية المركزية بالمحافظة حول حالات السجناء ومدى تحسن سلوكهم.

ونوه الاجتماع باهتمام وحرص النائب العام بتفعيل دور لجان الافراج الشرطي في تأهيل وتقويم سلوك السجناء، بما يكفل منحهم بعد مضي ثلاثة أرباع المدة بالحبس الإفراج وفقاً لنص المادة 509 من قانون الإجراءات. ويذكر أن الإفراج الشرطي لا يشمل السجناء ممن عليهم حقوق خاصة للغير، أو قضاياهم متعلقة بجرائم تشكل خطورة على المجتمع.