المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ثلاث غارات على محافظة الجوف. وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بثلاث غـارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف.

في حين شن طيران العدوان غارة لطيران العدوان على منطقة بني حسن في مديرية عبس حجة.

وشن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الحفا، غارتان لطيران العدوان على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتان لطيران العدوان على مطار صنعاء الدولي

كما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء اليوم خمس غـارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غـارات منطقة النهدين وشن غارة على حي النهضة.