المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ان على دول العدوان إنهاء عدوانها بشكل شامل وانهاء الحصار.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر” ونحن على أعتاب العام السابع نذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل، وضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعاً للابتزاز السياسي والعسكري.