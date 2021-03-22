المشهد اليمني الأول

اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ان المعركة في مأرب هي واحدة ولا يوجد هناك معركة منفصلة عن معركة أخرى وما يحصل في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي نفس المعركة المستمرة منذ بداية العدوان وإلى اليوم.

وقال الحوثي في حوار مع وكالة سبوتنيك ان مأرب كانت وما زالت ساحة حرب، يحشد منها للقاعدة وداعش، أيضا كانت تنطلق منها العمليات المستمرة في محاور معروفة سواء في اتجاه نهم أو باتجاه حريب نهم أو باتجاه جبل هيلان، أو في اتجاه في صرواح أو في غيرها من المناطق، وكان الأعداء يرفعون أصواتهم بأنهم “قادمون يا صنعاء”، فالمعركة في مأرب هي معركة مستمرة منذ بداية العدوان وحتى اليوم، وكل ما في الأمر أن هناك من يريد أن يصنف معركة مأرب بأنها معركة خاصة وأنها معركة جديدة وأننا من نهاجم مأرب.

واضاف الحوثي “بإذن الله ستتحرر مأرب وستتحررغيرها من المناطق، لسنا من يرسم الأهداف لما بعد السيطرة على كذا أو كذا، إنما نحن نواجه العدوان الذي نواجَه به، والذي أُعلن في نيويورك من قبل السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والإمارات وغيرها من الدول.

أعلن ذلك العدوان على بلدنا وتحركت المجاميع البرية العسكرية المرتزقة سواء المحليين أو غيرهم من بلاك ووتر ومن غيرهم من المرتزقة مشاركين للقوات الإماراتية والسعودية والسودانية وغيرها من القوات الأجنبية التي شاركت في الاعتداء والمعركة البرية، فهم من يتحركون ضدنا وموقفنا هو موقف الدفاع عن وطننا ومواجهة الغزو والاحتلال.