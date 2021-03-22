المشهد اليمني الأول

تمكن بحث محافظة صنعاء من كشف قضية قتل مجهولة بمديرية الحيمة الداخلية والقى القبض على المتهمين.

وذكر الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية أن بحث المحافظة أن نوح حسين عبدالله اليوسفي -26عاما- مالك زيد عبدالله جريد -27عاما- المدعو عبدالناصر احمد علي اليوسفي -17عاما- المدعو عبدالمنان خالد محمد اليوسفي -20عاما- متهمين بقتل المجني عليه كمال علي سعيد سعيد الغرباني -18عاما-.

وحول خلفيات الجريمة التي تم الكشف عنها بعد بحث وتحري أوضح بحث المحافظة أن المتهم الأول اعترف بقيامه بسرقة القات من الأرض التابعة للمجني عليه، ليلاً بمشاركة المتهمين الثاني والثالث والرابع.

وتابع بحث صنعاء: وعند كشفهم من قبل المجني عليه، قام الأول والثاني بإطلاق النار عليه حتى اردوه قتيلاً، كما قاما بإطلاق النار على المواطن يونس هادي هادي الغرباني الذي كان يقوم بحراسة القات مع المجني عليه ولكنه لم يتعرض لأي إصابة.

وأشار البحث إلى أن كشف غموض الجريمة، جاء بعد تكثيف اعمال البحث والتحري وإعداد محاضر جمع الاستدلالات في الواقعة وتم إحالة المتهمين للإجراءات القانونية.

26 سبتمبر