المشهد اليمني الأول

قدم المهندسون عبدالواحد عبد الحميد الشجاع وعبدالله أحمد الوظاف ومحمد علي الكامل وجهاد ثائر راشد .. مشروع( pcb miling machine ) يعرف بطابعة اللوحات الإلكترونية يستخدم هذا الجهاز في جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وتحدث المهندس عبدالواحد الشجاع قائلاً بأنه يمكن استخدام هذا الجهاز في طبع المسارات الكهربائية وتركب عليها القطع الكهربائية والإلكترونية.

ويتابع : ما يميز هذا الجهاز الذي قمنا بصناعته بأنه يستخدم عن طريق النحت ولهذه الطريقة العديد من المميزات عن الطرق المتبعة التقليدية فطريقة النحت تعد أكثر أماناً , إضافة إلى انخفاض التكلفة وسهولة التصميم والإنتاج عند استخدامها وكذلك الدقة العالية وسرعة الإنتاج وسهولة الاستخدام .

وأكد الشجاع بأن الجهاز يعد بادرة مشجعة على تطور الصناعة المحلية في البلاد ورفع الثقة بالإنتاج المحلي التي تنافس الأجهزة المستوردة وتلقى هذه الآلة اهتمام كبير من قبل المهندسين وكذلك طلاب الهندسة.

مضيفاً بأن هذا الجهاز لا يقتصر عمله على اللوحات الالكترونية ولكن يمكن عمل قطع بأشكال مختلفة ومعقدة واستخدامها في الهياكل والتصاميم المختلفة المستخدمة فقد قامت هذه الآله بنحت يد روبوتية لطلاب كلية الهندسة ( mobile robot) واظهرت النتائج ناجح باهر.

وأشاربأنه يمكن صنع نسخة أخرى لهذا الجهاز بمواصفات أعلى بكثير تستخدم في مشاريع أكبر حتى يستطيع الاستفادة منها في حال توفر الدعم اللازم من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر وكذلك المستثمرين.