المشهد اليمني الأول

نظمت مكاتب التربية بمديريات همدان وبني بهلول وجحانة محافظة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات خطابية وثقافية تدشينا للعام السابع من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي.

ففي الفعالية التي نُظمت بمديرية همدان بحضور وكيل المحافظة محمد دحان ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد معصار ومدير المديرية منير الكبسي ومسؤول المكتب الإشرافي أبوعبدالله الشويع ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها أهمية إقامة فعاليات اليوم الوطني للصمود التي تعبر عن انتصار الشعب اليمني في معركته مع قوى الاستكبار العالمي

وأشارت الكلمات إلى أن الشعب اليمني استطاع الصمود في وجه أعتى عدوان على وجه الأرض وحقق الإنجازات والانتصارات في الجانب العسكري والتصنيع الحربي وعلى مستوى توحيد الجبهة الداخلية.

وفي ذات السياق أشارت كلمات الفعالية التي أُقيمت في بني بهلول إلى أن العدوان كان يهدف للسيطرة على اليمن أرضا وإنساناً بعد أن فقد السيطرة عبر أدواته التي كانت تحكم اليمن طيلة عقود، مشيرة إلى أن الشعب اليمني وبعد مرور ست سنوات من العدوان على ثقة في قدرته على هزيمة تحالف العدوان الذي يضم قوى الاستكبار العالمي.

إلى ذلك نظم مكتب التربية بمديرية جحانة فعالية ذكرى يوم الصمود الوطني، وفي الفعالية لفتت الكلمات إلى أن مقومات النصر تمثلت في تكاتف جميع أبناء الشعب اليمني الذي أذهل العالم بصموده الأسطوري رغم استخدام العدوان كل الأسلحة وارتكاب مجازر ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية.

تخلل الفعاليات التي حضرها قيادات السلطة المحلية والإشرافية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية فقرات انشادية وقصائد شعرية عبرت عن المناسبة.