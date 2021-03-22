المشهد اليمني الأول

سير أبناء مديرية صعدة في محافظة صعدة اليوم قافلة النصر دعماً ورفد للجبهات بالمال والرجال في ذكرى يوم الصمود الوطني في وجه العدوان. وخلال القافلة التي احتوت مبالغ مالية ومواد غذائية متنوعة وملابس ورؤوس الاغنام والأبقار نفذ أبناء المديرية وقفة قبلية أكدوا فيها استمرار الصمود والعطاء حتى النصر.

وفي الوقفة أشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بجهود أبناء مديرية صعدة بتسيير قافلة النصر تتويجا لستة أعوام من الصمود في وجه الطغيان والاستكبار وتدشيناً للعام السابع. وأكد أن الشعب اليمني سينتصر بتوكله على الله وعدالة قضيته وعطائه السخي وصموده القوي وقيادته الحكيمة.

كما أكد أبناء مديرية صعدة استمرارهم في الصمود والثبات ودعم المرابطين بقوافل العطاء والرجال والعتاد حتى كسر شوكة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. حضر تسيير القافلة والوقفة وكيلا المحافظة صالح عقاب وعبد الله القاسمي ومدير مديرية صعدة محمد الطل وعدد من مدراء المكتب التنفيذي ومشائخ ووجهاء مديرية صعدة.