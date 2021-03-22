المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المدعومة من الدولة يوم الأحد أن أرباحها تراجعت إلى النصف تقريبًا في عام 2020 لتصل إلى 49 مليار دولار، وهو انخفاض كبير جاء في الوقت الذي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

أصدرت شركة الزيت العربية السعودية نتائجها المالية السنوية بعد عام من الوباء الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث توقف الناس عن التحرك في جميع أنحاء العالم لوقف انتشار الفيروس. لكن في الأسابيع الأخيرة، ارتفع السعر مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة وزيادة التجارة وتلقيح المزيد من الناس ضد COVID-19. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن ذروة الطلب قد لا تزال بعيدة المنال.

على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 44٪ ، قالت أرامكو إنها ستلتزم بوعدها بدفع أرباح ربع سنوية بقيمة 18.75 مليار دولار – 75 مليار دولار سنويًا – بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الشركة للمساهمين في الفترة التي تسبق طرحها العام الأولي. تذهب جميع أرباح الأسهم تقريبًا إلى الحكومة السعودية، التي تمتلك أكثر من 98٪ من الشركة.

سياسة أرامكو لدفع أرباح الأسهم أعلى بكثير من التدفق النقدي الحر لعام 2020 البالغ 49 مليار دولار في تناقض حاد مع شركات النفط العملاقة الأخرى التي خفضت المدفوعات. في سعيها إلى ضخ نقدي لدفع مليارات الدولارات في مواجهة الإيرادات المتناقصة ، أصدرت أرامكو مؤخرًا سندات دولية.

تقدم الشخصيات العامة، التي تعد إلزامية منذ أن قامت الشركة المملوكة للدولة في الغالب، بإدراج جزء صغير من قيمتها في بورصة تداول الرياض في عام 2019، نظرة ثاقبة قيمة على صحة أكبر اقتصاد في المنطقة. على الرغم من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بعيدًا عن النفط، لا تزال المملكة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط لتغذية الإنفاق الحكومي.

انخفضت أرباح أرامكو السعودية البالغة 49 مليار دولار في 2020 من 88.2 مليار دولار في 2019 و 111.1 مليار دولار في 2018. ومع ذلك ، لا تزال أرامكو واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. وقال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي، في بيان: “في واحدة من أكثر الأعوام تحديًا في التاريخ الحديث ، أظهرت أرامكو قيمة فريدة من نوعها من خلال مرونتها المالية والتشغيلية الكبيرة”. “نتيجة لذلك ، ظل مركزنا المالي قويًا.”

وأوضحت النتائج السنوية للشركة أن الشركة أنتجت ما يعادل 9.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام على مدار العام. انخفض الإنفاق الرأسمالي في عام 2020 إلى 27 مليار دولار مقارنة بـ 32.8 مليار دولار في العام السابق. تتوقع أرامكو أن تنفق 35 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار من التقديرات السابقة.

تعرضت منشآت أرامكو لهجوم متزايد حيث استهدف المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران عبر الحدود الجنوبية مصافي النفط ومحطات التصدير في المملكة. في مقابلة مع قناة العربية المملوكة للسعودية يوم الأحد، قال ناصر إن منشأة أرامكو في العاصمة الرياض ضربتها طائرات مسيرة قبل أيام من بدء “العودة إلى الخدمة”، مضيفًا أن الشركة “لديها خطط طوارئ للتعامل مع أي الاعتداءات.”

في الأشهر الأخيرة، حققت أسعار النفط عودة كبيرة من أبريل 2020 ، عندما انخفض سعر خام برنت القياسي الدولي إلى ما دون 20 دولارًا للبرميل. للمرة الأولى منذ عام ، تجاوز سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل الشهر الماضي وتم تداوله فوق 64 دولارًا للبرميل يوم الأحد.

جاءت زيادة الأسعار في الوقت الذي تبدو فيه المملكة العربية السعودية مصممة على كبح الإنتاج ودعم أسواق النفط الخام حتى مع ارتفاع الطلب، مع قيام الدول برفع الإغلاق وتسريع حملات التطعيم.

أبدى ناصر ملاحظة متفائلة بشأن العام المقبل، قائلاً إن أرامكو “تشهد ارتفاعًا في الطلب في آسيا وأيضًا علامات إيجابية في أماكن أخرى”. وأضاف: “نظل على ثقة من أننا سنخرج على الجانب الآخر من هذا الوباء في موقع قوة”.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المملكة إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أبريل. وبالمثل، تركت معظم أوبك والدول الحليفة تخفيضات الإنتاج في مكانها – في تناقض صارخ مع مارس من العام الماضي عندما دفعت حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا عملاقي النفط إلى شن هجوم على النفط الخام في السوق مع تراجع الطلب.

وحث المسؤولون السعوديون على توخي الحذر ، بحجة أن التعافي الاقتصادي العالمي قد لا يزال مقوَّضًا بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة ومتغيرات الفيروسات سريعة الانتشار.

قبل كانون الأول (ديسمبر) 2019 ، عندما طرحت أرامكو 1.5٪ من أسهمها في البورصة ، كانت الشركة مملوكة مباشرة لعائلة آل سعود الحاكمة ولم تكن بحاجة إلى إعلان النتائج. في البداية، أدرجت أرامكو بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لتصبح الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم، مع تقييم سوقي قدره 1.7 تريليون دولار. لكن منذ ذلك الحين ، فقدت أرامكو تاجها في البورصة لصالح شركة آبل مع انخفاض قيمتها. وتم تداول السهم يوم الأحد بنحو 35 ريالا (9.30 دولار).

مع انخفاض أسعار النفط وانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، أظهر الاقتصاد السعودي علامات الإجهاد. وتقلص بأكثر من 4٪ العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الحكومية. على الرغم من تخفيضات الإنفاق والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية – بما في ذلك عن طريق مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ – اتسع عجز الحكومة. في العام الماضي، احتاجت المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط يزيد عن 76 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.