المشهد اليمني الأول

في واقعة نادرة تواجه سيدة أسترالية حساسية مفرطة بسبب معجون الاسنان فهي تعاني السيدة من تساقط جلدها وحدوث العديد من الالتهابات في الفم واللسان بسبب معجون الأسنان.

تشخيص الأطباء قال ان حالة السيدة ديزيريه فان دير بيك هاركر وابنتها أريا البالغة من العمر 6 سنوات من حساسية تجاه الكبريتات والبارابين والمواد الحافظة مثل فينوكسي إيثانول، والتي توجد في معظم معاجين الأسنان وأدوات التنظيف.

ديزيريه وهي أم لطفلين من ملبورن إن فمها يتقشر بعد تنظيف أسنانها بالفرشاة، بينما تعاني ابنتها باستمرار من أكزيما حول شفتيها، وأكملت حديثها: “غالبًا ما تتقشر بطانة فمي بعد تنظيف أسناني بالفرشاة”.

وتقول ديزيريه أن أدركت أن معجون الأسنان هو سبب حالتها، بعد أن ظهرت أكزيما متكررة في شفتي ابنتها وحول فمها، واعتقدت في البداية أن حالة ابنتها كانت استجابة لشيء ما في نظامها الغذائي، قبل أن توجه أصابع الاتهام إلى معجون الأسنان.

وتقول ديزيريه عن الحساسية التي تعاني منها لدي حساسية من المنتجات التي تحتوي على كبريتات، ولم أكن أدرك أن معجون الأسنان يحتوي عليها.