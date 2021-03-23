المشهد اليمني الأول

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي دمر 523 مرفقاً صحياً وقصف 100 سيارة إسعاف خلال 6 سنوات.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن عدد الشهداء بلغ 17 الفا و97 شهيداً، منهم 3 الاف و821 طفلاً، والفان و892 امرأة، وأكثر من 27 ألف جريحاً منذ بدء العدوان.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن 50% من المرافق الصحية خرجت عن الجاهزية نتيجة 6 سنوات من القصف والحصار.. كما أن الحصار المفروض على اليمن منذ 6 سنوات تسبب في ارتفاع معدل وفاة الأطفال دون الخامسة إلى 300 طفل يومياً.

وقال البيان إن الحصار الجائر على البلاد يتسبب في وفاة 8 الاف امرأة سنوياً و1.8 مليون امرأة تعاني من سوء تغذيه ومليون أخرى من مضاعفات أثار الحصار.. كما أن أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون سوء تغذية حاد و500 ألف طفل حياتهم مهددة بسوء التغذية الوخيم جراء الحصار.

وبينت وزارة الصحة أن المحافظات التي استهدفت بأسلحة محرمة سجلت المستشفيات نسب مرتفعة من المواليد ممن يعانون التشوهات.. موضحة أن أكثر من 3 آلاف طفل مصابون بتشوهات قلبية و500 يعانون من فشل كبد نهائي والفي حالة بحاجة لزراعة قرنية عاجزون عن السفر للعلاج بسبب إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء.

ولفت بيان الصحة إلى أن أكثر من 72 ألف مصابون بالأورام يمنع تحالف العدوان إدخال الأجهزة والأدوية اللازمة لعلاجهم كالمعجل الحراري وجهاز العلاج الإشعاعي.. كما ارتفعت نسب الأوبئة وعادت أوبئة اختفت من زمن جراء العدوان والحصار.

وجدد البيان التأكيد على أن منع دخول الوقود يهدد 1500مستشفى ومركزاً صحياً و400 بنك دم ومختبراً عاماً وخاصاً بالتوقف وسينتج عن ذلك كارثة كبيرة .. معلناً دق ناقوس الخطر مجددا بسبب استمرار تحالف العدوان منع دخول الوقود إلى اليمن.