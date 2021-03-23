المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية اليوم من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، تمكن الدفاعات الجوية من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأشار إلى أن عملية اسقاط طائرة MQ9 الأمريكية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي قد نجحت بإسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لتحالف العدوان ما بين مقاتلة ومروحية وكذلك طائرات استطلاعية وتجسسية خلال ستة أعوام من العدوان.

مواصفات الطائرة

ويبلغ طول الطائرة 11 متر، وعرضها مع الأجنحة 20 متر، وارتفاعها 4 متر، ويبلغ وزنها فارغة 2 طن، وتستطيع طائرة MQ9 التحليق لمسافة 1850 كيلومتر دون التزود بوقود إضافي.

وتحتوي الظائرة MQ9 على نظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات والمواقع الأرضية، وتستطيع إعتراض الإتصالات الإلكترونية المنبعثة من أجهزة اللاسلكيوالهاتف الخليوي، وبمقدور MQ9 قراءة لوحة سيارات من على بعد 2 ميل.

ويستخدم الجيش الأمريكي MQ9 في مهام إستخبارية وجمع المعلومات قبل أن يطورها ويستعملها في ضرب الأهداف وقصفها، إذا تتميز بقدرتها على حمل أسلحة وصواريخ وقنابل ذكية وموجهة بالليزر.

وتستطيع الطائرة MQ9 تنفيذ كل مهام الطائرة الحربية الأمريكية F16، وتبلغ تكلفة الواحدة منها 56 مليون دولار أمريكي.