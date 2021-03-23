السعودية تأقلم اليمن.. وتقسم الجنسية اليمنية الى يمنيين "اليمن الجنوبي" واليمن" بالمعاملات الرسمية للاقامة والعمرة

المشهد اليمني الأول

تسعى السعودية جاهدة لأقلمة اليمن وفصله، حيث فصلت مصلحة الجوازت الس_عودية، جنسية ابناء اليمن المقيمين بالسـعودية الى نوعين، جنسية “اليمن” وجنسية “اليمن الجنوبي”، لاصدار الاقامات النظامية الجديدة لليمنيين المقيمين بالسعوديه.

وكذلك الامر لاداء العمرة وبعد اعتماد شركة الاتصالات السـعودية stc لتطبيق”اعتمرنا” الخاص بالعمرة ايضا تم فصل الجنسية اليمنية الى نوعين “اليمن الجنوبي” “واليمن”.

وكذلك عند الرغبة في استصدار رخصة للقيادة السـعودية واليمن اصبح يمنيين من عاصمة تحالف العدوان ومبادرات بيت الطاعة السـعودية.