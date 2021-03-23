المشهد اليمني الأول

ضبط البحث الجنائي في أمانة العاصمة لص مجوهرات يدعى ( م. ع. ا ). وقال الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية ان البحث الجنائي بأمانة العاصمة تمكن من ضبط المدعو ( م. ع. ا ) بعد ان قام بسرقة منزل أحد المواطنين. وذكر البحث الجنائي أن المتهم قام بسرقة مجوهرات تزن 650 جرام تقدر بمبلغ 30 مليون ريال يمني من منزل المواطن عبدالرقيب محمد.

وأكد رئيس مكافحة السرقات في بحث الأمانة الرائد عبدالقادر المتوكل أن المتهم عقب ارتكابه جريمة السرقة في العاصمة صنعاء قام بالهروب إلى مناطق سيطرة مرتزقة العدوان في محافظة تعز، وبعد التحري والمتابعة تم ضبطه. حيث قام المتهم ببيع المجوهرات وشراء ” دينا” وسيارة ” هونداي” ودراجة نارية وتحويل باقي المبلغ للعملة السعودية في مديرية التربة الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان.

وأشار فرع البحث الجنائي إلى أنه تم استعادة مبلغ 35 ألف ريال سعودي و 200 ألف ريال يمني و 100 دولار بالإضافة إلى ذهب يقدر بمبلغ 350 ألف ريال يمني وسيارة هونداي وتلفون، وأن ما تم استعادته قد قام المتهم بشرائه من قيمة المجوهرات المسروقة. وأحيل المتهم للإجراءات القانونية.