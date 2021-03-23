المشهد اليمني الأول

قال عضو المجلس السياسي لأنصار الله” محمد البخيتي إن “المبادرة السعودية هي مبادرة للالتفاف على السلام وتفرض الوصاية على اليمن”.

وأكد البخيتي أنه “لا يمكن وقف الصراع بينما يدعي أحد أطرافه أنه خارج هذا الصراع”، قائلاً إن “السعودية تريد تضليل الرأي العام العالمي من خلال المبادرة”.

وأشار إلى أن “الاتصالات مع السعودية مباشرة لكن مع الأميركيين فهي بوساطة عمانية”، معتبراً أن الجديد في المبادرة أن السعودية قبلت وقف الحرب على كامل الجبهات.

محمد البخيتي: نرفض الوصاية على بلدنا

وبحسب البخيتي، فإن “السعودية تشترط قبولنا بفرض الوصاية على اليمن وهذه ليست مبادرة سلام”، مؤكداً أن المبادرة السعودية مرفوضة بالنظر إلى الشروط التي طرحت فيها.

ورأى عضو المجلس السياسي أن ما قدمته واشنطن أعيد طرحه في المبادرة السعودية، قائلاً إن المعركة مستمرة بسبب التصعيد لقوى العدوان.

كذلك لفت إلى أنه “لا خيار أمامنا لكسر الحصار إلا باستعادة حقول النفط”.