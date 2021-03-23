المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن المبادرة السعودية لقناة المنار، وقال عنها: انها غير جادة وغير منطقية من حيث الشكل والمضمون، وهي ليست مبادرة بل دعوة لأنها خالية من التنازلات.

وقال عبد السلام أن من يفترض أن يقدم مبادرة يجب أن يكون وسيطا لا طرفا أساسيا في الحرب على اليمن، وأن الدعوة السعودية ممكن أن تكون من طرف محايد لا من السعودية وهي التي تقود العدوان على اليمن.

وأضاف عبد السلام أنه لا يوجد أي شيء يمكن البناء عليه في الدعوة السعودية، هم يريدون وقف إطلاق نار في فترة معينة ولا تطرق إلى الجانب الإنساني، كما كنا نتوقع أن تأتي هذه الخطوة بعد وقف الغارات والعدوان ورفع الحصار وليس الآن.

وعلق عبدالسلام عن المواقف الدولية تجاه الدعوة السعودية وقال أنها تأتي في إطار المجاملات أو تبادل الأدوار، وأن المقترح السعودي يتطلب إعلان الموافقة على الخطة قبل تطبيق أي بند فيها ثم الذهاب للحوار، وندخل حينها في دهاليز.

وقال عبد السلام: أننا نريد وقف إطلاق نار دائم وفتح للمطار والميناء ونذهب بعدها للحوار وليس العكس، ولا يمكن أن نقبل بظلم الشعب اليمني، ولن نقبل بفرض حصار على بلدنا وأن يرتبط الحصار بأي خرق من قبل المرتزقة، كما أن الحصار لا يجب أن يكون وجودا بأي حال من الأحوال فهو مخالف للقوانين الدولية والإنسانية

وتسائل عبد السلام بالقول: لماذا لا تدخل السفن النفطية المحتجزة إلى ميناء الحديدة؟ موضحا بالقول قوى العدوان تريد استخدام هذه السفن كأوراق ضغط، وأنه لا يمكن أن نقبل أي مقايضة للوضع الإنساني مقابل أي عنوان آخر.