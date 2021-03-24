وزير المالية أبو لحوم يكشف تفاصيل مؤامرة حكومة المرتزقة على مرتبات الموظفين

المشهد اليمني الأول

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، إن نقل مهام البنك المركزي إلى عدن ونقل السويفت الذي يتيح المعاملات الدولية حرم مليون موظف من مرتباتهم، إضافة إلى عدم قيام حكومة العملاء بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتكررة بصرف المرتبات.

واشار أبو لحوم، إلى أن عدم التزام حكومة العملاء بتنفيذ أي مما تم الاتفاق عليه في السويد أفشل عملية صرف المرتبات بسبب استمرار انقطاع المرتبات ،رغم ذلك حاولت حكومة الانقاذ صرف نصف مرتب كل شهرين وبادرت في تنفيذ مبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد كافة عائدات المشتقات النفطية .

واضاف، بأن تنصل المرتزقة عن تنفيذ اتفاق السويد الذي يقضي بصرف المرتبات عبر حساب مخصص لها في بنك الحديدة، واشترطوا لاحقا توريد كل الإيرادات إلى بنك عدن ومنح أنفسهم حق تحديد آلية وأوجه الصرف من الموارد بعيدا عن المرتبات المستحقة للموظفين.

واوضح ابو لحوم بأن حكومة الانقاذ قامت باستخدام عائدات المشتقات النفطية لصرف نصف مرتب كل شهرين، لكن حكومة العملاء و بتواطؤ الأمم المتحدة منعت كل سفن النفط والغاز من الوصول إلى ميناء الحديدة حتى تعجز حكومة الانقاذ عن صرف نصف راتب كل شهرين.

وكشف رشيد عبود أبو لحوم، السبب الرئيسي وراء احتجاز سفن النفط والغاز من قبل حكومة العملاء، هو حرمان حكومة الإنقاذ من العائدات حتى لا تفي بتعهداتها للموظفين بصرف نصف مرتب كل شهرين ،وهذا ما صرح به المبعوث الأممي نفسه ولم يعد خافيا للجميع ان العدو أصبح يستخدم احتجاز السفن لأغراض عسكرية.

الثورة