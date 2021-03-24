المشهد اليمني الأول

كشفت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، وتزامنا مع مرور 6 سنوات من العدوان والحصار عن إحصائية أمنية لأهم إنجازات خلال سنوات العدوان، من بينها إنجازات تعلن لأول مرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أنه تم كشف وإحباط 302 مخططا تخريبيا إرهابيا تابعا للعدوان في عدد المحافظات. وأعلن العجري خلال المؤتمر الصحفي أنه تم إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في الشرق الأوسط و80 % من أكبر قيادات عصابات تهريب المخدرات في اليمن.

وكشف أن السعودية أخرجت من سجونها 3 آلاف من كبار المجرمين وجندتهم ضمن عصابات منظمة لتهريب وترويج المخدرات في اليمن ومن خلالها إلى الدول المجاورة ولدينا الإثباتات على ذلك

وبين العجري أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 9,709 عنصراً إجرامية تابعة للعدوان بما في ذلك عناصر مما يسمى بالقاعدة و”داعش” وعناصر رصد واغتيالات وصناعة وزرع عبوت ناسفة وغيرها. وأشار إلى أنه تم ضبط وتفكيك 1,981عبوة ناسفة كانت قد زرعتها العناصر الإجرامية التابعة للعدوان في عدد من المحافظات.

وأوضح ناطق وزارة الداخلية أن رجال الأمن تمكنوا من إحباط 291 عملية تهريب آثار يمنية وضبط المتهمين فيها.. كما تم منذ بداية العدوان ضبط مائة وخمسة آلاف واثنين وأربعين قضية جنائية مختلفة وبنسبة ضبط 93%. وبين أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ بداية العدوان 12 ألف و48 عملية ضبط واستعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها.