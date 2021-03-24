المشهد اليمني الأول

نفت مؤسسة موانئ البحر الاحمر وصول أي ناقلة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة. وأوضح المهندس يحيى عباس شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر بأن لا صحة لما تروج له أبواق العدوان من وصول أي ناقلة مشتقات نفطية إلى غاطس أو رصيف ميناء الحديدة أو أي نداء من أي ناقلة إلى مكتب الحركة في ميناء الحديدة.

وأشار في تغريدة على تويتر أنه إلى وقت كتابة هذه التغريدة لا صحة لما تروج له أبواق العدوان من وصول أي ناقلة مشتقات نفطية إلى غاطس أو رصيف ميناء الحديدة أو أي نداء من أي ناقلة إلى مكتب الحركة في ميناء الحديدة، ولفت إلى أنه منذ بداية عامنا هذا لم تصل أي ناقلة مشتقات نفطية إلى غاطس ميناء الحديدة.

كما نفى المتحدث باسم شركة النفط م. عصام المتوكل عن وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن، وأضاف معلوماتنا تقول أنه سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية لم تصل أي واحدة منها إلى الآن، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص وواحدة فقط للقطاع العام.