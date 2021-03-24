المشهد اليمني الأول

سيّر مستشفى فلسطين بأمانة العاصمة اليوم قافلة طبية دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة في إطار الذكرى السنوية للشهيد القائد واليوم الوطني للصمود. وخلال تسيير القافلة التي احتوت على ألف حقيبة إسعافية ومستلزمات طبية نفذت قيادة وكوادر المستشفى وقفة للتنديد بجرائم العدوان والحصار الأمريكي واستمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأشاد مدير مديرية بني الحارث حمد الشريف، بمبادرة مستشفى فلسطين في تسيير القافلة الطبية التي تعبر عن صمود القطاع الطبي واستمراره في تقديم الخدمات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الصمود لتعزيز عوامل الثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مشيرا إلى أن صمود وتضحيات الشعب اليمني خلال ستة أعوام أثمرت عزة ونصراً.. داعياً إلى الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال لدحر قوى العدوان.

فيما أكدت نائبة مدير المستشفى الدكتورة عُلا شرف الدين الاستمرار في رفد الجبهات بالغذاء والدواء والمال .. مشيرة إلى أن القافلة أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود.

وصدر عن الوقفة بيان استنكر الممارسات التعسفية للعدوان الأمريكي السعودي واستمراره في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني وتماديه في أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة بغطاء أممي.

وحمل البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع وتداعيات الكارثة الإنسانية نتيجة توقف المستشفى وعدم قدرته على الاستمرار في أداء خدماته للمرضى في ظل نفاد الوقود. وطالب المستشفى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية لمنع حدوث كارثة إنسانية.

كما نظم مستشفى فلسطين فعالية ثقافية في الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي واليوم الوطني للصمود. وأوضحت كلمات ألقيت في الفعالية أن صمود الشعب اليمني توّج بالانتصارات في مختلف الجبهات وتطوير التصنيع الحربي.

وأشارت إلى أن تدشين فعاليات يوم الصمود، يتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .. مؤكدة أهمية استلهام الدروس والعبر من نهج الشهيد القائد في إرساء ثقافة الجهاد والاستشهاد والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.