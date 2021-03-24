انجازات وزارة الداخلية خلال 6 سنوات من الصمود في وجه العدوان

المشهد اليمني الأول

عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا تزامنا مع مرور 6 سنوات من العدوان والحصار وتكشف عن إنجازات أمنية كبيرة تعلن لأول مرة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري: تم كشف وإحباط 302 مخططا تخريبيا إرهابيا تابعا للعدوان في عدد المحافظات، وتابع العجري تم إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في الشرق الأوسط و80 % من أكبر قيادات عصابات تهريب المخدرات في اليمن.

وأضاف العجري: أخرجت السعودية من سجونها 3 الاف من كبار المجرمين وجندتهم ضمن عصابات منظمة لتهريب وترويج المخدرات في اليمن ومن خلالها إلى الدول المجاورة ولدينا الإثباتات على ذلك، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9,709 عنصراً إجرامية تابعة للعدوان بما في ذلك عناصر مما يسمى بالقاعدة و”داعش” وعناصر رصد واغتيالات وصناعة وزرع عبوت ناسفة وغيرها.

وقال العجري: تم ضبط وتفكيك 1,981عبوة ناسفة كانت قد زرعتها العناصر الإجرامية التابعة للعدوان في عدد من المحافظات، كما تمكن رجال الأمن من إحباط 291 عملية تهريب آثار يمنية وضبط المتهمين فيها.. كما تم منذ بداية العدوان ضبط مائة وخمسة آلاف واثنين وأربعين قضية جنائية مختلفة وبنسبة ضبط 93%.

وتابع العجري:أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ بداية العدوان 12 ألف و48 عملية ضبط واستعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها.