المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية للحظات إسقاط الدفاعات الجوية طائرة MQ-9 الأمريكية في سماء محافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد لحظات رصد وإصابة الطائرة MQ9 الأمريكية التجسسية والمقاتلة أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء مديرية صرواح. وبينت لحظة إسقاط الطائرة الأمريكية ذات التقنية المتقدمة بصاروخ أرض جو مناسب لم يتم الكشف عنه.

وكانت قد نفذت الدفاعات الجوية اليمنية خلال ست سنوات أكثر من 1534عملية منها اكثر من 454 عملية اسقاط طائرات تابعة لتحالف العدوان ما بين مقاتلة ومروحية وكذلك طائرات استطلاعية وتجسسية فيما بلغت عمليات التصدي والاجبار على المغادرة 1080 عملية.

طائرة استطلاعية من نوع MQ9 في محافظة مأرب 23 03 2021 mp4 snapshot

طائرة استطلاعية من نوع MQ9 في محافظة مأرب 23 03 2021 mp4 snapshot 7 طائرة استطلاعية من نوع MQ9 في محافظة مأرب 23 03 2021 mp4 snapshot 4 طائرة استطلاعية من نوع MQ9 في محافظة مأرب 23 03 2021 mp4 snapshot 5 طائرة استطلاعية من نوع MQ9 2 طائرة استطلاعية من نوع MQ9 في محافظة مأرب 23 03 2021 mp4 snapshot

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