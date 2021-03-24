المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية للحظات إسقاط الدفاعات الجوية طائرة MQ-9 الأمريكية في سماء محافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد لحظات رصد وإصابة الطائرة MQ9 الأمريكية التجسسية والمقاتلة أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء مديرية صرواح. وبينت لحظة إسقاط الطائرة الأمريكية ذات التقنية المتقدمة بصاروخ أرض جو مناسب لم يتم الكشف عنه.

وكانت قد نفذت الدفاعات الجوية اليمنية خلال ست سنوات أكثر من 1534عملية منها اكثر من 454 عملية اسقاط طائرات تابعة لتحالف العدوان ما بين مقاتلة ومروحية وكذلك طائرات استطلاعية وتجسسية فيما بلغت عمليات التصدي والاجبار على المغادرة 1080 عملية.