بدأت دول غربية، أعلنت في وقت سابق دعم المبادرة السعودية للسلام في اليمن، تحركات لإطلاق مبادرة سلام جديدة في اليمن ما يشير إلى تراجع دولي في ظل مؤشرات رفض صنعاء.

والتقى وزراء خارجية المانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وفق ما افاد به وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب. وقال راب إن الاجتماع ركز على مناقشة بحث إمكانية اطلاق مبادرة سلام مشتركة في اليمن، والتحديات التي تواجه عملية الحل السياسي هناك.

From pushing for peace in Yemen to preventing Iran from becoming a nuclear power, 🇬🇧 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 stand together as force for good.

Today @ABlinken @HeikoMaas @JY_LeDrian & I met in-person for the first time to discuss the challenges and opportunities that lie ahead

— Dominic Raab (@DominicRaab) March 23, 2021