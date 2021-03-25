المشهد اليمني الأول

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بالعاصمة صنعاء صباح اليوم الخميس المجمع الاستثماري ” مول مكة”.

وفي حفل الافتتاح الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع اشار عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ان إفتتاح هذا المشروع الاستثماري الذي يأتي بالتزامن مع مرور ستة أعوام من الصمود رسالة للعالم أجمع بأن الحياة في اليمن مستمرة وستستمر رغم ما نعانيه من عدوان وحصار ظالم.

وأكد دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لهذه المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وتشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لهم. ودعا السامعي رجال المال والأعمال للاستثمار في وطنهم وخلق حراك اقتصادي كبير لتعزيز صمود الشعب في مواجهة آلة العدوان والحصار. وقال تجمع العالم لحربنا ولكننا بعون الله كنا ولازلنا أقوى وسننتصر على قوى الشر والعدوان.

هذا وقد طاف عضو السياسي الأعلى السامعي ونائب رئيس الوزراء الجنيد باقسام واجنحة مكة مول واستمعوا من رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى شرح عن هذا المشروع ومكوناته واهميته فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب. حضر حفل الإفتتاح حمود النقيب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة وعدد من رجال المال والأعمال.