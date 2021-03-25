المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان مساء الأربعاء، أنه تم حصر مليون و200 ألف أسرة من الفقراء والمساكين في عموم المحافظات، لافتا إلى أن خير الزكاة سيصل إليهم كحق واجب لهم.

وأوضح الشيخ أبو نشطان لـ” المسيرة ” في برنامج 6 أعوام من الصمود، أن الهيئة أنفقت خلال العامين الماضيين 75 مليار ريال وستصل هذا العام إلى 95 مليار ريال.

وقال: تم تجهيز مركز القلب بتكلفة 700 ألف دولار وسيتم افتتاحه في الأيام المقبلة للفقراء والمساكين. وأضاف “نحن بصدد تجهيز مستشفى الزكاة للفقراء والمساكين وسيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة وهو ضمن خطة العام 2021م.