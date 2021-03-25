المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات اليوم الوطني للصمود في العاصمة صنعاء والمحافظات. وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات، ساحة خط المطار مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر يوم غد الجمعة.

كما حددت اللجنة ثلاث ساحات بمحافظة صعدة (المدينة – حيدان – رازح) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة، فيما حددت اللجنة مركز محافظة ريمة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصـمود صباح الجمعة. وفي محافظة الحديدة حددت اللجنة ساحتي (المدينة – المنصورية) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصـمود عصر الجمعة.

وفي محافظة المحويت، حددت اللجنة ساحة المجمع الحكومي في المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصـمود عصر الجمعة، وفي ذمار حددت اللجنة، المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصـمود عصر الجمعة. كما تم تحديد ثلاث ساحات في محافظة تعز (مفرق ماوية – الكمب – دمنة خدير) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.

وحددت اللجنة بمحافظة حجة، ساحات (المدينة – الشغادرة – عبس – مستبا – المحابشة – المفتاح – قفل شمر) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصـمود عصر الجمعة، وفي محافظة عمران حددت اللجنة مركز المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصـمود عصر الجمعة