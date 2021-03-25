المشهد اليمني الأول

قدّم أبناء محافظة الحديدة اليوم قافلة الصمود المالية والغذائية دعماً وإسناداً للمرابطين في الجبهات بذكرى يوم الصمود الوطني. وخلال تقدّيم القافلة التي احتوت على 50 مليون ريال ومواد غذائية ومواشي، أشاد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم بمبادرة أبناء الحديدة في تسيير قافلة النصر تتويجاً لستة أعوام من الصمود في وجه قوى الاستكبار وتدشينا للعام السابع.

وأوضح أن الشعب اليمني سينتصر بتوكله على الله وعدالة قضيته وعطائه السخي وصموده القوي وقيادته الحكيمة .. لافتاً إلى أن القافلة تعبر عن الوفاء لتضحيات المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقدّمون أرواحهم في الدفاع عن الوطن وحريته وسيادته واستقلاله. وحث قحيم على استمرار العطاء والبذل دعماً ومساندة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن حتى تحقيق النصر.. مشيداً بالملاحم البطولية والانتصارات التي يحققها الأبطال في ساحات وميادين الوغى.

فيما اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، تسيير قوافل المدد في أيام الصمود اليمانية لرفد الجبهات، رسالة بصمود اليمنيين وثباتهم في مواجهة العدوان. وقال” كلما استمر العدوان زاد الوعي بالدفاع عن حياض الوطن وتضاعف العطاء لرفد الجبهات”.. لافتاً إلى أن العدوان فشل في الجبهات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد عودة المغرر بهم إلى صف الوطن.

بدوره نوه وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ومسئول القوافل بالجمهورية جبران الرازحي، بمبادرة أبناء المحافظة في تقديم قوافل العطاء، بما يجسد مواقفهم في مناهضة قوى العدوان والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بكل غال ونفيس.

ولفتا إلى دلالة إحياء ذكرى يوم الصمود، في رسالة لدول العدوان بصمود الشعب اليمني وثباته حتى تحقيق النصر. واعتبرا تدشين القوافل بيوم الصمود دليلاً على أصالة أبناء تهامة واليمن بصورة عامة وتمسكهم بالقضية والمظلومية في الدفاع عن الوطن.

تخلل حفل تقدّيم القافلة بحضور وكيل المحافظة علي الكباري وقائد لواء الدفاع الساحلي- عضو لجنة اعادة الانتشار العميد محمد القادري ومسئول القوافل بالحديدة يحيى الوادعي وعدد من المشائخ ومدراء المكاتب الخدمية والتنفيذية قصيدة للشاعر أيوب الحشاش.