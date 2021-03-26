المشهد اليمني الأول

أعلن مغردون سعوديون عن سماع دوي انفجارات في جيزان ونجران وخميس مشيط وجدة للقصف بالطائرات المسيّرة.

وكان أكد مواطنون سعوديون سماع دوي انفجات في المناطق القريبة منهم، مع تداول بعض مقاطع الفيديوهات، والتي تظهر تعرض المنطقة لإنفجارات كبيرة ناتجة عن مسيرات. ويظهر الفيديو، مشاهد حرائق كبيرة في جيزان يعتقد أنها حرائق بشركة أرامكو، الى جانب المشاهد يوكد مغردون عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

في حين أعلنت وسائل اعلام سعودية عن اعتراض 4 طائرات مسيرة في أجواء المملكة. ونتج عن ذلك الإستهداف توقف حركة الملاحة الجوية في مطار جدة، وتأخر 9 رحلات جوية الآن، كان في طريقها لمطار جدة الدولي. كما غرد موطنون سعوديون عن سماع دوي انفجارات في جيزان، كما أعلنت وسائل اعلام سعودية عن اعتراض مسيرات، وتسبب ذلك في توقف الحركة الجوية في ‎مطار جيزان السعودي عقب توقفها في مطار جدة.

وأفادت مصادر سعودية عن دوي انفجارات في خميس مشيط، ولازال توقف الحركة الجوية في ‎مطاري جدة وجيزان مستمر منذُ أكثر من ساعة وحتى اللحظة.

وأعلن تحالف العدوان تعرض المملكة السعودية للقصف بـ خمس طائرات مسيرة حتى اللحظة.