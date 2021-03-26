المشهد اليمني الأول

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن اعتراض وتدمير ثمان مسيرات ملغمة أطلقت باتجاة المملكة، وكان غردموطنون سعوديون عن سماع دوع انفجارات ضخمة في مطار جدة، ونجران وجيزان وخميس مشيط.

وتم تداول مقطع فيديو في تويتر عن انفجار تبعه حريق، يعتقد انه بشركة أرامكو، واعترفت وزارة الطاقة السعودية عن تعرض المحطة للهجوم، وتسبب بإحتراق أحد خزانات محطة توزيع المنتجات البترولية.

وأعلنت وكالة واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية: تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء تخريبي. وأضافت واس عن مصدر الطاقة: الاعتداء نتج عنه حريق في أحد خزانات المحطة دون إصابات.