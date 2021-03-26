المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود باستهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي، وأضاف العميد سريع: تم تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وأكد العميد سريع: استهداف مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام، كما تم استهداف مقرات شركة أرامكو بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير.

كما أكد العميد سريع: تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K، كما أكد عملية اليوم الوطني للصمود حققت بعون الله تعالى أهدافها بنجاح.

وحذر العميد سريع قوى العدوان الغادر المجرم من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على شعب الإيمان والحكمة.

بيان عملية اليوم الوطني للصمود

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: ((أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ) صدق الله العظيم

أبناءَ شعبِنا العظيم .. بعمليةٍ عسكريةٍ نوعيةٍ وواسعةٍ دشنتْ قواتُنا المسلحةُ العامَ السابعَ من الصمود.

فبعونِ اللهِ تعالى استهدفتِ القواتُ المسلحةُ مقراتَ ومنشآتٍ عسكريةً وحيويةً تابعةً للعدوِ السعوديِّ وذلك بعمليةٍ عسكريةٍ مشتركةٍ (عمليةُ يومِ الصمودِ الوطني) بثماني عشرةَ طائرةً مسيرةً وثمانيةَ صواريخَ باليستية.

وعلى النحوِ الآتي:

استهدافُ مقراتِ شركةِ ارامكو في رأسِ التنورة، ورابغَ، وينبعَ، وجيزانَ وقاعدةِ الملكِ عبدالعزيز بالدمام باثنتي عشْرةَ طائرةً مسيرةً نوع صماد3 وثمانيةَ صواريخَ باليستيةٍ نوع ذو الفقارِ وبدر، وسعير. استهدافُ مواقعَ عسكريةٍ أخرى في نجرانَ وعسيرَ بستِّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k.

وبعون الله تعالى حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ قوى العدوانِ الغادرِ المجرمِ الآثمِ من عواقبِ إستمرارِه في عدوانِه وحصارِه على شعبِ الإيمانِ والحكمة.

وتؤكدُ جاهزيتَها لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ أشدَ وأقسى خلالَ الفترةِ المقبلة.

قادمونَ ومتقدمونَ في العامِ السابعِ إن شاء الله..

يحيا اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمن ولكلِ أحرارِ الأمة

صنعاء ١٣ شعبان 1442للهجرة

الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢١م