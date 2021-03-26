المشهد اليمني الأول

علق مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين عن اليوم الوطني للصمود قائلا: بالأمس كانت السعودية تتغطرس وتتكبر، وها هي اليوم تستنجد العالم أن يعينها وينصرها، وأضاف أن السعودية وحلفاؤها بغوا وقطعوا الرحم وحاصروا شعبنا وأرادوا أن يعبدوه للمشروع الصهيوني الأمريكي، لكن يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع

وأكد شرف الدين أنه من الواجب على علماء الأمة أن يكشفوا زيف ادعاءات أعداء الأمة والأنظمة العميلة لهم.

كما علق شرف الدين عن كلام ئيس وزراء بريطانيا قائلا: كلام رئيس وزراء بريطانيا عن نشر قوات بريطانية في اليمن لا يمكن أن يؤثر في قلوب أحرار بلدنا، وتابع شرف الدين يريدون منا المساومة على مبادئنا وقيمنا وكرامتنا وأرضنا، وهيهات أن نفاوضهم على هذه الأمور

واختتم مفتي الديار اليمنية شرف الدين كلامه ان أحرار اليمن يرفضون أي مساومة تمس عزتنا وكرامتنا وديننا وقيمنا، وسنواجه كل الأعداء ما حيينا.