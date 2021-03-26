المشهد اليمني الأول

خرجت مساء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية كبرى في العاصمة صنعاء بمناسبة اليوم الوطني للصمود، بالتزامن مع خروج عدةمسيرات في بقية المحافظات اليمنية. وألقيت في المسيرة العديد من الكلمات المثمنة لصمود شعبنا اليمني وثباته الذي شهد له العالم، وألقيت العديد من القصائد والأناشيد المعبرة.

وعلق مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين عن اليوم الوطني للصمود قائلا: بالأمس كانت السعودية تتغطرس وتتكبر، وها هي اليوم تستنجد العالم أن يعينها وينصرها، وأضاف أن السعودية وحلفاؤها بغوا وقطعوا الرحم وحاصروا شعبنا وأرادوا أن يعبدوه للمشروع الصهيوني الأمريكي، لكن يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع. وأكد شرف الدين أنه من الواجب على علماء الأمة أن يكشفوا زيف ادعاءات أعداء الأمة والأنظمة العميلة لهم.

كما علق شرف الدين عن كلام ئيس وزراء بريطانيا قائلا: كلام رئيس وزراء بريطانيا عن نشر قوات بريطانية في اليمن لا يمكن أن يؤثر في قلوب أحرار بلدنا، وتابع شرف الدين يريدون منا المساومة على مبادئنا وقيمنا وكرامتنا وأرضنا، وهيهات أن نفاوضهم على هذه الأمور.

وتداخلت مسيرة صنعاء للصمود، بقصيدة لعبد السلام المتميز، وقصيدة اخرى لمعاذ الجنيد، كما كان هناك مداخلة لفرقة إنشادية كانت معبرة عن صمود هذا الشعب لمواجهة سبعة أعوام من العدوان السعودي الأمريكي.

واختتمت مسيرة اليوم الوطني للصمود بيان على لسان محمد طاهر أنعم، ذكر فيه أن اليمن موقف الدفاع عن النفس ومستمرٌ في مواجهة المعتدين، كما وضح أن المواجهة أكسبت الشعب قوة من ضعف.

وتابع بيان مسيرة صنعاء: المواجهة المفروضة على شعبنا أكسبته قوةً من ضعف، وأورثت دولَ العدوان والنظام السعودي المعتدي ضعفا ووهنا على وهن، ومن أعلن العدوان وفرض الحصار يتحمل عواقب ما فعل، وتبعات ما ارتكبه من جرائم ومجازر. العدوان خطيئة كبرى ارتكبها التحالف الأمريكي السعودي، وباستمرار هذا العدوان تقع دول البغي في خطيئة أكبر.

وثمنُّ البيان ما يقوم به أبطالُ الجيش واللجان من عمليات دفاعية مشروعة في عمق دول العدوان، ونبارك الانتصارات الميدانية في الجبهات كافة، والحصول على المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاقٌ إنساني وقانوني غير خاضع للمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية.

وأضاف بيان مسيرة صمود صنعاء: مع استمرار إغلاق مطار صنعاء وتعطيل ميناء الحديدة فإننا نهيب بالقوات المسلحة الرد بالمثل واستهداف مطارات وموانئ دول العدوان، كما على دول العدوان وقف عدوانها وفك حصارها بشكل كامل وشامل، ونحن كشعب يمني مع سلام حقيقي يضمنُ سيادة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

واختمم بيان اليوم الوطني للصمود بصنعاء: قادمون بإذن الله في العام السابع ومتقدمون بإنجازات وانتصارات، ومتوكلون على الله بقوة وعزة وثبات، متمسكون بالقضية الفلسطينية ونجدد رفضنا للتطبيع ونعتبره خيانة لله وللأمة وجريمة بحق فلسطين.