المشهد اليمني الأول

دعت وزارة الإعلام بصنعاء إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات الكبرى التي ستنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 26 مارس، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمرور ستة أعوام من العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن.

وأكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أهمية الحملة في اليوم الوطني للصمود في جه العدوان لكشف وفضح جرائمه وإبراز الصمود الشعبي وما حققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات على قوى العدوان الأمريكي السعودي.

ودعا وزير الإعلام، أحرار العالم والناشطين في الداخل والخارج إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات على هاشتاقات:

#6YearsOfWarOnYemen