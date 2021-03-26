المشهد اليمني الأول

حقيقة الشيخ الاخواني من حزب الاصلاح في اليمن وعضو مجلس النواب/ عبدالله احمد علي العديني/ لم يفاجئ احد عندما كفر الوطنية واعتبرها شرك تعبد من دون الله وكذلك كفر شاعر الاناشيد الوطنية اليمنية ومؤلف النشيد الوطني للجمهورية اليمنية “عبد الله عبد الوهاب نعمان العريقي الملقب بالفضول” واعتبر الفنان الوطني “ايوب طارش العبسي” هو مُشرك وعليه اعلان التوبة لأنه تغنى بالاناشيد الوطنية.

فذلك هو أمر معروف وهي عقيدة التكفير عند جماعة الاخوان نسخة القاهرة 1928م والواردة في كتاب “معالم الطريق” لصنو الاخوان “سيد قطب” والذي يعتبر الوطنية والقومية العربية اصنام تعبد من دون الله وعليهم تحطيم هذة الاصنام من اجل اخلاص العبادة بالتوحيد لله سبحانة وتعالى وكذلك ورد فى كتابه «فى ظلال القرآن» ص 105 من شأن الوطن والوطنية.

فيزعم ان الوطن «ليس أكثرمن قطعة طين» كما يزدرى جنسية البلد التى يحملها الإنسان فيصفها بأنها «نتن عصبية النسب وكذلك الاخواني التكفيري من حزب الاصلاح وصاحب فتوى تكفير الجنوب في حرب صيف 1994م الدكتور/ عبد الوهاب الديلمي له كتاب يدرس في جامعة صنعاء بعنوان الشريعة الاسلامية وفيه يكفر الجمهورية والسلام الجمهوري.

والغريب والعجيب بان فرع الاخوان باليمن حزب الاصلاح يشنون حرب على اليمن وبالتحالف مع العدوان الخارجي بواجهه الوطنية والجمهورية وشرعية شخص وفرد “عبد ربه هادي ” بالعلن ويتغنون باناشيد الفضول وايوب طارش عبسي في قنواتهم الفضائية ” سهيل وبلقيس ويمن شباب والمهرية “وبالباطن هم يكفرونهم والشيخ عبد الله العديني كان صادق مع نفسه ووفيا لمبادئ التكفير الاخوانية طبقا لكتب سيد قطب حيث دعى الشيخ العديني فنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي للتوبة الى الله حد تعبيره.

وقال العديني، على حسابه في فيسبوك، هذه الكلمات في الاغاني الوطنية للمغني اليمني أيوب طارش الذي لم يتب وهو على مشارف قبره، فيقول فيها مخاطبا ارض الوطن:(عدنا أنت بعد الله وليس سواك بعد الله من يعبد ).

وزعم العديني أن هذا يدل على النفس المسموم الذي يبثه من يدعونا الى الوطنية للاسف من أبناء (الحركة الاسلامية “يقصد الاخوان ” )، يدعون الناس للوطنية كاطار جامع ليحثوهم على الالتفاف حولهم في مواجهة الاعداء. وادعى العديني بأن الفنان الكبير ايوب طارش يفسد عقول وقلوب ابناء المسلمين في المدارس، ويفسد نيات المقاتلين في الجبهات حتى يفارقوا الحياة وهم في عبودية الوطن .

وقال العديني: كذلك قول المغني ايوب (ياسماوات بلادي باركينا وهبينا كل رشد ودعينا نجعل الحق على الارض مكينا) معتبرا أن هذا البيت يحتوي على شرك وكفر، حد زعمه. ليعود العديني ويهاجم صاحب الاشعار الوطنية الشاعر الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان ( الفضول ) ويصفه بـ ” صاحب الحجرية“.

وأشار العديني إلى أن (الفضول ) هو الذي يحمل وزرها، واصفا شعره بالقبيح المفسد للفكر والعقيدة. ولقي الهجوم على الفنان ايوب طارش والشاعر الفضول سخطا واسعا من قبل الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي. وماقبل الاخير فأن الاخوان يعتبرون الوطن صنم وقطعة طين وسكن ولكنهم بالولاء المُقدس للوطن القطري.

الاخوان يعتبرون القومية العربية صنم ولكنهم بالولاء المقددس للقومية الطوارنية التركية وسلالة عثمان بن آرطغرل. الاخوان قالوا طز بالاوطان الجمهورية وحاربوها في ربيع الاخوان بالولاء والتحالف مع انظمة ملوك الفساد السعودية والامارات وقطر. بل انهم يدعون الخلافة الاسلامية للامة الاسلامية وفي نفس الوقت بخطاب مناطقي عنصري طائفي في اليمن وسوريا.

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ابوجميل انعم العبسي

26مارس 2021م