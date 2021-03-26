المشهد اليمني الأول

شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة نسائية حاشدة وفعالية خطابية بذكرى اليوم الوطني للصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي.

ورفعت المشاركات في المسيرة بساحة جامع الشعب بأمانة العاصمة، العلم الوطني واللافتات المنددة بجرائم العدوان وما يفرضه من حصار على الشعب اليمني منذ ست سنوات.

وفي المسيرة أشادت المنسقة العامة للهيئة النسائية بالأمانة ابتسام المحطوري، بدور نساء اليمن في العطاء والسخاء والبذل والتضحية بأبنائهن وأموالهن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي .. مبينة أن الحرائر سيرت قوافل في العام الماضي بأكثر من مائة مليون ريال.

وأشارت إلى أن صمود وثبات نساء اليمن، لا يقل عن ثبات الأبطال في الجبهات .. مجددة التأكيد على السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر المؤزر.

فيما أكدت كلمة عن نساء أحفاد بلال، الوقوف إلى جانب حرائر وأحرار اليمن بمواصلة الصمود وتقديم التضحيات لدحر قوى الاحتلال والغزو وتحرير كل شبر من ارض الوطن.

وأكد بيان صادر عن المسيرة النسائية، أن أمريكا ورطت السعودية بالعدوان على اليمن وألقتها للهاوية .. مؤكدًا أن العدوان الذي يتصور لهم أنه اقتتال يمني يمني، يضعهم في مأزقٍ أخلاقي وإنساني بفعل الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ولفت البيان إلى أن الصمود هو الخيار والمبدأ الثابت الذي يتوافق مع الهوية الإيمانية وموقف العشب اليمني تجاه قضايا الأمة .. مستنكرًا هرولة بعض الدول العربية العميلة إلى التطبيع والعمالة والتولي لليهود.

وأشاد بيان المسيرة، بالإنجاز والتطور النوعي في التصنيع العسكري، والتحرك العملي نحو الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي .. لافتاً إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي وإخراج الزكاة لما لها من دور كبير في معالجة المشاكل المجتمعية.

وجدد البيان التأكيد على استمرار الثبات وتقديم التضحيات انطلاقاً من المبادئ والقيم والاخلاق الايمانية الأصيلة للشعب اليمني، دفاعاً عن العرض والأرض والسيادة.

وقٌدمت في المسيرة النسائية فقرات إنشادية وشعرية ومسرحية، عكست صمود وتضحيات الشعب اليمني على مدى ست سنوات في وجه أعتى عدوان في التاريخ المعاصر.