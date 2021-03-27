المشهد اليمني الأول

صاروخ ذوالفقار من الصواريخ الباليستية اليمنية بعيدة المدى وتم الكشف عنه اخيرا في معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية الاستراتيجية.

ويتصف بأنه صاروخ باليـستي بعيد المدى يشتغل على محرك سائل ويتميز بدقته العالية في اصابة الأهداف.

وتم الكشف عن اولى المشاهد لاطلاق الصـاروخ عقب تنفيذ عملية توازن الردع الخامسة، التي تم تنفيذها بصـاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة، واستهدفت أهداف عسكرية هامة في العاصمة السعودية الرياض وعدد من المناطق الجنوبية.

واعلن متحدث القوات المسلحة الجمعة 26 مارس 2021م استهداف مقرات شركة أرامكو ب12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية من نوع ذو الفقار وبدر وسعير.