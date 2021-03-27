المشهد اليمني الأول

يحاول اعلام دول تحالف العدوان على اليمن تزييف حقيقة العدوان وتضليل شعوب العالم للتغطية على جرائمه في اليمن.

وقال الاعلامي اليمني محمد الزبيدي في ذكرى اليوم الوطني للصمود ان اعلام دول العدوان منذ اليوم الاول لشن عدوانه اراد ان يزيف هذا العدوان بانه اقتتال و تناحر داخلي.

واضاف الزبيدي ان هناك سعي حثيث لتقديم مبادرة و محاولة تملص مما قاموا به في اليمن من حالات اجرامية و كوارث انسانية.

واوضح ان العدوان امريكي اسرائيلي و بحربة سعودية و من بعدها الامارات و من اتبعهم من مرتزقة.

واكد على دور الاعـلام الكبير و المهم في تصويب هذا العدوان وهو بطاقة تعريف هذا العدوان بانه اجرامي امريكي و اسرائيلي و بريطاني برأس حربة سعودية و من بعدها الامارات و من اتبعهم من المرتزقة.