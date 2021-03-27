المشهد اليمني الأول

وجه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات- اتهامات إلى حكومة المرتزقة، أمس السبت، بـ”العبث غير المشروع” ودعم وصناعة الإرهاب.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن هذه الادعاءات قد جاءت على لسان المرتزق رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، أثناء كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي أمام اجتماع ما يسمى بالجمعية الوطنية في محافظة حضرموت. وحذر المسؤول الذي تدعمه الإمارات أن صبره لن يطول، في ظل ما أسماها بـ”الاستمرار في نهب ثروات المحافظات الجنوبية”.

وفي إغفال لما ينص عليه اتفاق الرياض، طالب الزُبيدي بنقل القوات العسكرية الموالية للحكومة المرتزقة في وادي حضرموت والمهرة وشبوة إلى جبهات القتال ضد الحوثيين. حيث إن الاتفاق ينص أيضًا على خطوة مماثلة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من عدن وأبين.

وفي تصريح يهدف إلى تكريس انقسام الدولة اليمنية على أرض الواقع، قال الزُبيدي إن “الأهم هو حق أبناء حضرموت وشبوة والمهرة في إدارة وحماية مناطقهم دون غيرهم”. حيث يرغب المسؤول الانفصالي، أن ترحل القوات المنحدرة من المحافظات الشمالية من الجنوب، حتى يتسنى له ولتنظيمه الانفصال بجنوب اليمن.