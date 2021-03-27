المشهد اليمني الأول

شيّعت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، أول شهيد من مدينة مكة المكرمة، ارتقى وهو يقاتل في صفوف الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد تحالف العدوان السعودي، وتمت الصلاة على جثمانه في جامع الشعب ثم تشييعه

إلى روضة الشهداء.

كان يوم مهيب شهدته العاصمة صنعاء اليوم السبت بعد تشييع اول شهداء مكة سعودي الجنسية الشهيد البطل عبدالعزيز سعد عمر ابو العز.

واستشهد “عبد العزيز” بتاريخ (22-3-2021م) في جبهة مأرب وهو يتصدى لقوى تحالف العدوان، لِيحمل على أكتاف اليمنيين بطل من أبطالهم.

من هو الشهيد عبدالعزيز

بعد ان رمى بجوازه السعودي والتحق بمسيرة الحق وانظم لصفوف الجيش واللجان الشعبية بالرغم من انه حالته مترفه اكثر بكثير من ضعاف النفوس وخاض غمار المعارك لنصرة الشعب اليمني المعتدى عليه من نظام آل سعود المتهصين.

للشهيد السعودي عبد العزيز يوسف (أبو العز) الذي قاتل مع الجيش واللجان ضد العدوان السعودي ومرتزقته قصة عجيبة .. في فصولها:

أن “عبدُالعزيز” هو أحد أبناء حيّ السليمانية بمكة، وقعَ أسيراً في أيدي الجيشِ اليمنيِّ واللجانِ الشعبية،وكغيرِه من أسرى العدوِّ خضعَ لدورات ثقافية كشفت له حقيقة عدوانِ النظامِ السعودي على اليمن، لتبدأَ قصة انطلاقِه مع اليمنيين لجهاد الباطل.

وبعد الافراج عنه رفض العودة الى السعودية بالرغم من إدراج اسمه ضمن كشوفات الاسرى المفرج عنهم فرحبو اهل صنعاء به فتزوج في اليمن وانطلق الى الجبهات.

يشار الى ان الشهيد ابو العز استشهد في أعزِ مواقف الكرامة، ورحل متوجا بشرف العروبة، ومدافعا عن قضية الأمة، عرف الحق فعرف أهله، فانطلق معهم، وجاهد، واستشهد.