المشهد اليمني الأول

كشف مسؤول كبير في “حكومة الفار هادي”، الحصيلة الأولية لقتلى الجيش السعودي جراء القصف الصاروخي والطيران المسير الذي استهدف قاعدة عسكرية سعودية، جنوبي المملكة.

وقال “أنيس منصور” الإعلامي اليمني الموالي لدول العدوان، في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر” فجر اليوم، “أنباء عن مصرع 5 جنود وضباط سعوديين في قصف للطيران المسير على قاعدة عسكرية جنوب المملكة”.

وأضاف منصور، “ربما يكون العدد أكبر وسط تكتم اعلامي”.

منصور أكد في تغريدة لاحقة، أن “طائرتين مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط، واوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، وخسائر مادية كبيرة وياخبر بفلوس بكرة بلاش”.