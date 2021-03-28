المشهد اليمني الأول

نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة اليوم الوطني للصمود.

وفي الفعالية أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين، أن الصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام اعتى تحالف عدواني، أصبح يمثل اليوم نموذجا يحتذى به لشعوب المنطقة المستضعفة.

وأشار إلى أن تدشين العام السابع من الصمود يأتي وقد حقق الشعب اليمني إنجازات بمختلف المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية .. مبيناً أن التعليم العالي في ظل العدوان شهد إنشاء جامعتين حكوميتين وست جامعات أهلية، وافتتاح عدد من البرامج بمختلف التخصصات في البكالوريوس والدراسات العليا.

ودعا الدكتور شرف الدين، الطلاب والطالبات إلى التحلي بالوعي وإدراك مخططات قوى العدوان والاحتلال وأدواتهم في المنطقة والتصدي لها من خلال التمسك بالهوية الإيمانية والالتحاق في مختلف مجالات العلم والمعرفة. واستعرض مخططات ومطامع العدو الإسرائيلي وأدواته في المنطقة في تفريغ اليمن من العقول المفكرة واحتلال أرضه ونهب ثرواته ومصادرة إرادته وسيادته واستقلاله.

من جانبه تطرق وكيل وزارة الإرشاد صالح الخولاني، إلى الجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً.

وأشاد بدور القطاع الطلابي والاكاديمي في مواجهة مخططات العدوان .. مؤكداً أهمية تخليد تضحيات الشهداء وصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان. فيما أشار نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد اللطيف مصلح، إلى أهمية إحياء الذكرى السادسة للصمود في مواجهة العدوان والتذكير بتضحيات الشهداء.. مؤكدا أهمية الاستمرار في الثبات حتى تحقيق النصر.

من جانبه أشاد مسئول ملتقى الطالب الجامعي مالك الفياضي، بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمود أبناء الشعب اليمني أمام اعتى عدوان. تخلل الفعالية التي حضرها نخبة من الاكاديميين والطلاب والطالبات فقرات مستوحاة من الفلكلور الشعبي جسدت الصمود الأسطوري للشعب اليمني، وقصيدة للطالب عبد الحكيم اليوسفي.

إلى ذلك افتتح نائب وزير التعليم العالي ومعه نائب رئيس الجامعة المعرض الفني الذي يضم مجسمات ونماذج من القوة الصاروخية وأسلحة الردع الاستراتيجية.