المشهد اليمني الأول

شهدت العاصمة الروسية السبت 27 مارس افتتاح معرض فوتوغرافي لإبراز جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن خلال ست سنوات من العدوان.

وقال موقع روسيا اليوم ان المـعرض تنظمه “الحركة ضد العولمة في روسيا” واتحاد المواطنين اليمنيين في روسيا تحت عنوان (ستة سنوات من العدوان – الكارثة الإنسانية اليمنية).

ويهدف المـعرض إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى جرائم تحالف العدوان في اليمن وتوجيه الدعوة لمجلس الأمن الدولي للتدخل السريع لوقف العدوان الذي ادى لتدهور الوضع الإنساني الاكثر كارثيا بسبب العدوان.