المشهد اليمني الأول

قال الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان أن مقتل القائد في صفوف العدوان اللواء المرتزق امين الوائلي وما سبق من قادة تحالف العدوان الذين قتلوا في مواجهة مع الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب يعتبر خسارة كبيرة للعدوان.

وأوضح شمسان خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هناك انهيار كبير في صفوف تحالف العدوان خصوصاً بعد مقتل المرتزق الوائلي .

حيث يشاهد مرتزقة العدوان سقوط ابرز قياداتهم في مواجهة مع الجيش واللجان الشعبية ويعكس هذا الأمر الإرتباك الموجود لدى القيادة العليا وقيادة الوسطى ومستوى ادراكهم لإدارة العمليات والمعركة والمواجهة.

وأكد شمسان على محاولة مرتزقة العدوان بصد تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب بدعم من الطيران الجوي لتحالف العدوان الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل وادى هذا الفشل بقتل ابرز قادتهم.