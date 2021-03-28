بالصور.. منظمة “أكشن كور” اليمنية في أمريكا تنظم وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية في نيويورك

المشهد اليمني الأول

في اطار الفعاليات الدوليه لابناء الجاليات العربية والاسلامية في الولايات المتحدة الامريكية. نظمت منظمة “اكشن كور” برئاسة الناشطة الحقوقية بنت اليمن الاستاذة “سمية الرميم” برعاية منظمات دولية مثل “بيس اكشن” و”منظمة لجنة التحالف اليمنية” و”منظمة اتحاد نساء العرب” وبمشاركة ابناء الجالية اليمنية وقفه احتجاجية امام مبنى القنصلية البريطانية مع بعض النشطاء واعضاء فريق الحمله الدولية.

في بداية الفعالية القت الأستاذة “سمية الرميم” رئيس منظمة اكشن كور الناشطة الحقوقيه الدوليه خطاباً رحبت في بدايته بالحاضرين وقالت: “اليوم هو الذكرى السادسة للحرب الظالمة على اليمن التي تم التصريح لها من داخل البيت الابيض بعهد اوباما لقتل الابرياء وتهديم البنية التحتية لبلدي الحبيب ولم تزد هذه الحرب الشعب اليمني الا اصرار وصمودا”.

وأضافت :”نحن كمغتربين يمنيين امريكيين قمنا بما نستطيعه من مقابلات ومظاهرات ووقفات احتجاجية لنسمع الجميع بما يحدث في اليمن وبالفعل بعد ست سنوات من العمل الدؤوب انتزعنا الحصول على قرار وقف الدعم الامريكي للحرب على اليمن وهذه فقط البداية وسنواصل حتى تعود سياده اليمن لاهلها ولن نسمح بالوصاية الدولية.

وبعدها تحدثت المنظم المجتمعي من منظمة اوكسفام امريكا “آلي جوزيف” قائلة ان الوضع في اليمن خطير جدا ويجب فك الحصار باسرع وقت وادخال المشتقات النفطية لاغاثة المستشفيات فورا. كما تحدث لاري من “كود بنك” ان الحرب الغير عادلة التي تقتل الاطفال والنساء والشباب وتدمر البنية التحتية لليمن يجب ان تتوقف فورا ويجب امداد اليمن باغاثات فورا والا فان اسواء ازمة انسانية في اليمن ستحدث وعلى البريطانيين القيام بخطوات جاده لانهاء الدعم السعودي الاماراتي.

وبعدها تحدثت سالي رئيسة منظمة “بيس اوف اكشن” انها لن تتوقف عن المطالبة بوقف الحرب عن اليمن وانها سعيدة بما يقوم به بايدن بالضغط على التحالف لايقاف الحرب وانها تريد ان تتأكد ان الحرب ستتوقف حالا وتريد من بايدن ان يضغط على العرب وعلى رأسهم بريطانية بوقف التدخل في هذه الحرب وان يتركو اليمن بسلام.

وتابعت ملاركة للشعب اليمني البطل بالصمود الاسطوري بمناسبة مرور ست سنوات من العدوان العالمي وطالبت الامم المتحده والمجتمع الدولي بسرعه وقف العدوان على اليمن وفك الحصار برا وبحرا وجوا.

بعد ذلك القى الناشط السياسي علي حزام الهديس كلمة بإسم ابناء النشطاء من الجاليه اليمنية, وفي بداية كلمته وجه الشكر للقيادة السياسيه وبارك لابناء الشعب اليمني صموده الاسطوري وتدشين العام السابع من الصمود واشار في كلمته أن على الامم المتحدة والمجتمع الدولي أن يتحملوا المسؤولية ازاء الجرائم الذي ترتكبها دول تحالف العدوان خلال ست سنوات في ظل صمت اممي ودولي مخزي من المجتمع الدولي والعالم.

وفي نهاية كلمته دعا الناشط السياسي الدكتور علي حزام الهديس الامم المتحدة ومجلس الامن إلى وقف العدوان على اليمن وفك الحصار وتفعيل الحوار السياسي والدبلوماسي ومحاكمة قادة دول العدوان كمجرمي حرب امام المحاكم الدولية.

وحضر الفعاليه الأستاذ محمد الزبيدي رئيس الفريق الخارجي للحملة الدولية واسماعيل المتوكل عضو فريق الحملة الدولية وعدد من النشطاء السياسين من ابناء الجالية واعضاء الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وكذلك نشطاء من ابناء الجنوب لاول مرة يخرجوا مع الجالية اليمنية وتحدث ناشط منهم بكلمة طالب فيها بوقف الحرب العسكرية على اليمن وتفعيل الحوار السياسي والدبلوماسي.