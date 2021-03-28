المشهد اليمني الأول

بمشاركة مبادرة اوقفوا الحرب على اليمن, وابناء الجالية اليمنية في ألمانيا, والأحرار من الشعب الألماني, نفذ فريق الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء في المانيا أمس السبت مسيرة تضامنية مع الشعب اليمني إنطلقت من أمام السفارة الأمريكية إلى أمام السفارة السعودية في برلين.

داعين تحالف العدوان إلى إيقاف الحرب على اليمن ورفع الحصار, وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة, وإيقاف بيع السلاح للمملكة السعودية.

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صادر عن قيادة الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء

رئيس الحملة – المشرف العام

المستشار/حميد عبدالقادر عنتر

نائب رئيس الحملة – المنسق العام

الأستاذ/عبدالرحمن اسماعيل الحوثي

ممثل الحملة الدولية في ألمانيا الأستاذ / يحي الشرفي

الفريق الاعلامي للحملة د/عبدالرحمن الشبعاني-رئيس الفريق

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