المشهد اليمني الأول

أعلن نائب وزارة الخارجية ” حسين العزي” تأمين وانسحاب 200 جندي وضابط من المغرر بهم في صفوف قوى العدوان وعودتهم الى صنعاء.

وفي تغريدة رصدها المشهد اليمني الأول كتب العزي :” تم بحمد لله تأمين انسحـاب 200جندي وضابط مرتزق مقابل سلامتهم وترك مابحوزتهم من السلاح الثقيل وصدرت التوجيهات بمنع استهدافهم وتأمين مغادرتهم مواقعهم مع اسلحتهم الخفيفة”.

وتابع قائلا : “جاء ذلك تلبية لطلب المنسق وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها وعفونا الذي يسبق عنفنا”.