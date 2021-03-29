المشهد اليمني الأول
أعلن نائب وزارة الخارجية ” حسين العزي” تأمين وانسحاب 200 جندي وضابط من المغرر بهم في صفوف قوى العدوان وعودتهم الى صنعاء.
وفي تغريدة رصدها المشهد اليمني الأول كتب العزي :” تم بحمد لله تأمين انسحـاب 200جندي وضابط مرتزق مقابل سلامتهم وترك مابحوزتهم من السلاح الثقيل وصدرت التوجيهات بمنع استهدافهم وتأمين مغادرتهم مواقعهم مع اسلحتهم الخفيفة”.
وتابع قائلا : “جاء ذلك تلبية لطلب المنسق وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها وعفونا الذي يسبق عنفنا”.
تم بحمدلله تأمين انسحاب 200جندي وضابط مرتزق مقابل سلامتهم وترك مابحوزتهم من السلاح الثقيل وصدرت التوجيهات بمنع استهدافهم وتأمين مغادرتهم مواقعهم مع اسلحتهم الخفيفة تلبية لطلب المنسق
نعم هي أخلاقنا التي نعتز بها وعفونا الذي يسبق عنفنا
ومن قبل ومن بعد:
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هو الله ☝🏻
— حسين العزي (@hussinalezzi5) March 28, 2021