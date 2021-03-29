المشهد اليمني الأول

شب حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، بعدما خرجت ألسنة لهب عظيمة خارج المصنع.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الوطن” المصرية، إن قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحـريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا.

وكان الحـريق اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.

ويضيف محمد أن الحريق التهم المصنع بالكامل وقضى على بضاعة تتخطى الـ 20 مليون جنيه.