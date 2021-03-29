المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، اليوم الاثنين، أنه لا مكان لأنصاف الحلول فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر” لا مكان لأنصاف الحلول فيما يتعلق بالوضع الإنساني الذي نؤكد على موقفنا الثابت بعدم إخضاعه لأي مقايضة بالمطلق.

وأضاف أن عدم الرغبة في فصل الملف الإنساني عن غيره من الملفات دلالة على عدم الجدية في التوصل لحل سلمي شامل وعادل“.

الجدير بالذكر أن السعودية قدمت مبادرة اشترطت فيها فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة مقابل تنازلات في الملفات السياسية والعسكرية وهو الأمر الذي رفضه الوفد الوطني جملة وتفصيلا.