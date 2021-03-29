المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون مقطع فيديو نادر للشهدين احمد العزي وأبو حرب الملصي وزكريا الشامي وهم بأحدى الثكنات في نجران.

ويظهر الفيديو الشهيد احمد العزي الذي تولى الإشراف على محور نجران بشكل كامل ومعه الشهيد العميد الركن حسن عبد الله محمد الملصي (أبو حرب) وهم برفقة اللواء زكريا الشامي وزير النقل اثناء قيادة محور نجران الحدودي مع العدو.

وتبدوا على القادة الثلاثة السكينة والطمأنينة وسيطرتهم على ميدان المعارك في مقابل ما يمتلكه العدو من امكانيات وقد سطر ثلاثتهم ملاحم بطولية في مواجهة العدو في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال