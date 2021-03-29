المشهد اليمني الأول

محافظة شبوة اليمنية والغنية بالنفط والغاز والمُحتلة باغنياء الخليج السعودية والامارات وبمليشيات الاخوان الناهبة لخيرات مارب تعاني من نقص اسطوانات الغاز اللازمة للمستشفيات.

حيث تعاني المحافظة من انتشار فيروس الكورونا والوفيات في ازدياد وبالتكافل الاجتماعي الذي دعى اليه السيد قائد الثورة بادر رجال الخير من ابناء شبوة في صنعاء من شراء 350 اسطوانة اكسجين وارسالها الى شبوة بصورة عاجلة.

وهي الان في طريقها الى مركز الحجر الصحي في عتق شبوة كما جاء في صفحة الناشط علي النسي الذي علق على الموضوع بجملة

“نسال الله ان يكتب ذلك في ميزان حسناتكم.

شكرا لصنعاء”